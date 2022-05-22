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Ergin Ataman: Bu takım Avrupa basketbol tarihine geçti

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

22 Mayıs 2022 Pazar 17:04
Ergin Ataman: Bu takım Avrupa basketbol tarihine geçti

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu.

Belgrad’dan kalkan Corendon Airlines uçağı ile İstanbul Havalimanı’na gelen Anadolu Efes kafilesine bandolu karşılama töreni düzenlendi.

Çok mutlu olduklarını kaydeden Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türk halkının kalbinin bizimle attığını biliyoruz. Dün akşamdan beri takım olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye’de bu tip başarılar daha da artarak devam eder. Ben kendi adıma bir Türk spor adamı olarak Türkiye’yi bu şekilde temsil ettiğimi için tüm spor adamları adına, tüm antrenörler adına mutluyum. İnşallah çok daha büyük başarılar Türkiye’ye gelir. Dün akşamdan bu yana inanılmaz mesajlar geliyor, sevgi var Türkiye’nin her yerinde bu maç izlendi. Üst üste 2’nci Euroleague şampiyonluğu coşku ile karşılandı. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu devam edecek” diye konuştu.

SARP ATAMAN: 5 TANE KUPA İLE BİTİRECEĞİZ

Ergin Ataman’ın oğlu Sarp Ataman yaptığı açıklamada, “Bu sene daha alacağımız kupalar var. Türkiye ligi, Türkiye ve Avrupa şampiyonası bir de daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu sezon tam 5 tane kupa ile bitireceğiz. Babama güveniyorum. Hem Efes’e hem de Türk milli takımına güveniyorum. Yapabileceğimiz her şeyi ve Türk milletinin gücünü biliyorum ve bu inancımın altına imzamı atıyorum” dedi.

DOĞUŞ BALBAY: KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRDİK ÇOK MUTLUYUZ

Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ise “Bir çok meydanda bizleri desteklediniz, biz de bu kupayı ülkemize getirdik çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesErgin AtamanTurkish Airlines EuroLeague Final FourŞampiyon
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