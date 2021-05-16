Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum.”