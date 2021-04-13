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Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynadığı maçta bacağından sakatlanan Enner Valencia'nın bugün MR'ı çekildi. Ekvadorlu hücum oyuncusunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirlendi.

13 Nisan 2021 Salı 15:10
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Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

İSTANBUL - Dünkü mücadelede yaşadığı sakatlık sonucu yerini 81'inci dakikada Osayi-Samuel'e bırakan Valencia'nın bugün çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadı. Bacağında az miktarda ödem tespit edilen tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak sarı lacivertli takımda Valencia'nın durumunun maç gününe kadar takip edileceği bildirildi. 31 yaşındaki futbolcu büyük bir ihtimalle Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.

Öte yandan, dünkü maçta sakatlanan bir diğer isim olan Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enner ValenciaFenerbahçe
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