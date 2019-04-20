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En güçlü sporcular Türkiye'de

Dünyanın en güçlü sporcuları Türkiye'de buluştu

En güçlü sporcular Türkiye'de

Dünyanın en güçlü sporcuları Türkiye'de buluştu

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:34
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En güçlü sporcular Türkiye'de

Antalya (DHA) 

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı 'MLO Strongman Champions League' Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 11 ülkeden dünyanın en güçlü 12 sporcusunun katıldığı 'MLO Strongman Champions League' Kleopatra Plajı'nda başladı. Dünyanın en güçlü adamları, müsabakaları izlemeye gelen çoğunluğu turist yüzlerce kişi tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Birçok kişi sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sporcuların tanıtılmasının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ev sahibi olarak sporcalara "Hoşgeldin" dedi. Sporcularla fotoğraf çektiren Başkan Yücel, "Alanya her yıl uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Birçok misafirimizi burada ağırlıyoruz. Hem halkımıza hem de tatilini yapmaya gelen misafirlerimize sosyal ve sportif etkinlik sunuyoruz. Buraya yarışmaya gelen sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum"  diye konuştu.

İKİ ETAP HALİNDE YAPILDI

Yarışın ilk günü iki etap halinde gerçekleştirildi. Kumsalda halka açık alanda gerçekleştirilen 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışında ilk 3 bloğu en iyi zamanda kaldırarak 12 puan alan Almanya'dan Dennis Kohlruss birinci, 11 puanla ABD'den Travis Ortmayer ikinci, 10 puanla Hollanda'dan Alex Moonen üçüncü oldu. Zaman zaman küçük kazalarında olduğu yarışma sorunsuz sona erdi.

25 kiloluk portakallarla dolu fileyi (Forwerd Hold) önlerinde havada tutarak zamana karşı yapılan yarışta ise 23 puanla Travis Ortmayer birinciliği, 21 puanla Dennis Kohlruss ikinciliği, 20 puanla Alex Moonen üçüncülüğü kazandı. Portakal file yarışında ise Ermeni rakibine karşı mücadele eden yarışmanın tek Türk sporcusu Fatih Karaca ise rakibine karşı daha uzun süre fileyi havada tutarak başarı elde etti.

'SÜREKLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Strongman Champions League Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin, yarışların 13 ülkede gerçekleştiğini söyledi. Yarışlarda elde edilen puanlarla dünyanın en güçlü insanın belirlendiğini anlatan Cimrin, "Alanya'da yapılan yarış bizim için tanıtım fırsatı. Düzenli olarak 90'dan fazla ülkede, 150'den fazla kanalda yayınlanıyor. Alanya'da bu organizasyonu yaparak Türkiye ayağının yarış takviminde düzenli yer almasını sağlamak istiyoruz. 12 ülkeden sporcular insanoğlunun sınırlarını zorlayacak yarışlar yapacak" dedi.

Yarışın favorilerinden Travis Ortmayer ise çok güzel bir şehirde yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Hava güzel, doğal meyveler çok güzel. Kesinlikle buraya tekrar gelmek istiyorum" dedi. Ortmayer Alanya'ya ilk gelişi olduğunu denizi ve tarihi çok beğendiğini söyledi.

Yarışmada derece elde eden Türk sporcu Fatih Karaca da mutlu olduğunu ifade etti.

Şampiyona, yarın İskele Meydanı'nda gerçekleşecek 3 yarışla tamamlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
En Güçlü SporcularMLO Strongman
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