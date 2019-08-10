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En genç takım: Bursaspor

Ligin en genç takımı Bursaspor

En genç takım: Bursaspor

Ligin en genç takımı Bursaspor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:12
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En genç takım: Bursaspor

BURSA,(DHA)

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Bursaspor, mevcut kadrosu itibariyle 20.4'lük yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.

Yeni sezonda TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olması nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden ve yerlerine genç oyuncuları kadrosuna dahil eden Bursaspor, yaş ortalamasıyla ligin en genç kadrosuna sahip. Son olarak Afyon’da gerçekleştirdiği 28 kişilik kamp kadrosu dikkate alındığında yeşil beyazlı kulübün kadrosunun yaş ortalaması 20.4 olarak görülüyor. Yalnızca 1’inci Lig değil, Süper Lig’deki 18 ekip arasında da yine en genç yaş ortalamasına sahip Bursaspor; aynı zamanda 24 altyapı oyuncusuyla da birlikte her iki ligdeki ekiplerin mevcut kadroları dahilinde en fazla altyapı oyuncusunu kadrosunda barındıran takım konumunda.

EN YAŞLI TAKIM FATİH KARAGÜMRÜK

TFF 1’inci Lig’deki geride kalan ekiplere bakıldığında ise Bursaspor’un ardından en genç kadroya sahip ekip Altınordu oldu. Altyapı ve genç oyuncularından kurulu oldukça geniş bir kadrosu bulunan Ege temsilcisinin yaş ortalaması 22.4 olarak gösteriliyor. İstanbulspor ise üçüncü en genç takım. Ligde yaş ortalaması en yüksek ekip ise Fatih Karagümrük. Geçtiğimiz sezon Erkan Zengin, Mehmet Batdal ve Barış Özbek gibi tecrübeli isimlerin de katkılarıyla 1’inci Lig’e yükselen İstanbul temsilcisinin mevcut kadrosunun yaş ortalaması da 27.3 olarak belirlendi.

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Bursaspor’un kadrosuna oyuncuları birer birer dahil etmesi beklenirken, TFF 1’inci Lig’de altyapıdan gelen genç oyuncularının yanına deneyimli futbolcuları takviye etmeyi düşünen yeşil beyazlı kulüpte, yaş ortalamasının da buna bağlı olarak artması ön görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
En Genç TakımBursaspor
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