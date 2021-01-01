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Emre Sakçı'ya büyük onur

01 Ocak 2021 Cuma 15:05
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Emre Sakçı'ya büyük onur

İZMİR - 2020 yılında Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru kırıp birçok yarış kazanan İzmirli sporcu Emre Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü. Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden, "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama kısa kulvar ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 3 rekor birden kıran milli gururumuz Emre, yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü oldu. 2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emre Sakçıya Büyük Onur
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