Emre Mor, 3 yıllığına Fenerbahçe'de

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.