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Emre Mor, 3 yıllığına Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:50
Emre Mor, 3 yıllığına Fenerbahçe'de

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor;  Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolFutbolcuEmre MorTransfer
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