Emin Adanur’dan Özlüce Tesisleri Açıklaması

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Adanur, Mustafa Er için planladıkları yeni görevi açıklarken, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapmayı düşündükleri değişimden bahsetti. Bursaspor‘da kongre tarihi her ne kadar belirlenemese de Emin Adanur ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir yönetici arkadaşlarıyla birlikte toplantılar yaptıklarını ifade eden Adanur ‘Bursaspor‘un kaybedecek zamanı yok. Kongre tarihinin belirlenmesini bekliyoruz. Erkan Kamat‘ın bir an önce bu olayı netleştirmesi lazım’ dedi. Göreve gelmeleri halinde Bursaspor‘a önemli değişiklikler yapacaklarının altını çizen Emin Adanur ‘İlk olarak Teknik Direktörümüz Mustafa Er‘le masaya oturacağız. Bilindiği gibi onun da sözleşmesi sona eriyor. Biz futbolu tamamen Mustafa Hoca’ya teslim etmeyi düşünüyoruz. Mustafa Er’i Futbol Direktörü olarak atamak istiyoruz. Kendisiyle bu konuda görüşeceğiz’ dedi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri‘yle ilgili önemli değişimler olacağını ifade eden Adanur şunları söyledi: ‘Özlüce’de sadece futbol takımımız olacak. Yönetimi, kulüp bünyesini Büyükşehir Belediye Stadı‘na taşıyacağız. Ayrıca U-19 takımımızı da Özlüce‘ye taşımayı düşünüyoruz. Tamamen A takımla birlikte olacaklar. Onlara da Özlüce‘de yer yapacağız. Orada kalacaklar ve A takımla beraber olacaklar. Bizler yönetici olarak belirli zamanlarda tesislerde gideceğiz dedi..