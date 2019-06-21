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Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi ve 'Dünya Fair-Play' ödülüne sahip milli atlet Elvan Abeylegesse, 28 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası için Palandöken'de kampa girdi. Bu şampiyonada maraton koşacak olan Abeylegesse, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi ve 'Dünya Fair-Play' ödülüne sahip milli atlet Elvan Abeylegesse, 28 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası için Palandöken'de kampa girdi. Bu şampiyonada maraton koşacak olan Abeylegesse, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:55
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Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

ERZURUM - Başarılarına bir yenisini daha eklemek için 'uğurum' dediği deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki Palandöken'de kampa giren Elvan Abeylegesse, haftada yaklaşık 150 kilometre koşuyor. Şampiyonaya 4 ay olduğu için ağır bir antrenman yapmadıklarını belirten Abeylegesse, "8 Haziran'da kampa başladık. Katar'daki dünya şampiyonasında maraton koşacağım. Hazırlıklarımız devam ediyor. 4 ayımız olduğu için çok ağır bir antrenman yapmıyoruz. Yüksek rakıma alışmak, temel eksiklikleri kapatmak için kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Maraton ağır, uzun antrenmanlar gerektiriyor. Dünya şampiyonasında maraton koşusunu başarı ile tamamlayıp Türkiye'ye madalya ile dönmek daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ipi göğüslemek istiyorum. Her şampiyonaya Erzurum Palandöken'de hazırlanıyorum. Çünkü burası muhteşem bir yer ve bana uğur getiriyor" diye konuştu.

Elvan Abeylegesse'nin antrenörü Sabri Kara da Palandöken'deki kampın çok güzel geçtiğini belirtti. Asıl hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu söyleyen Kara, "Şampiyonada maratonda sahne alacak olan Elvan her zamanki gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Şu an hazırlık dönemi olduğu için daha çok kuvvet ve genel dayanıklılık hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra branşa yönelik çalışmalara başlayacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElvanKatarPalandökenElvan AbeylegesseAvrupa şampiyonuOlimpiyat Ikincisi
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