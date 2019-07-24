Eljif Elmas, Napoli'ye imzayı attı

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bonservis bedeli ile İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Kuzey Makedonyalı oyuncu, 2024 yılına kadar Serie A ekibinin başarısı için ter dökecek.