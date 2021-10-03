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Elif Naz'ın gözü dünya şampiyonluğunda

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 13 yaşındaki Elif Naz Aktaş, madalya kazandığı ve kürsüde Türk bayrağını dalgalandırdığı için mutlu olduğunu söyledi. Eliz Naz, "İlk hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

03 Ekim 2021 Pazar 00:31
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Elif Naz'ın gözü dünya şampiyonluğunda

İspanya'nın Casdelldefas kentinde düzenlenen şampiyonada 13 yaş altı kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzanan Elif Naz, 3,5 yaşın- da bale yapmaya başladığını, hocalarının tavsiyesiyle modern pentatlonla tanıştığını belirtti.

Avrupa şampiyonasına hazırlanırken birçok zorlu aşamadan geçtiğini belirten Elif Naz, "Havuzlarımız kapandı ve yüzemedik. Hocalarımız saye-sinde antrenmanlarımıza devam edebildik. Gerçekten modern pentatlon çok zor bir spor. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bizim de zorlandığımız zamanlar oldu tabii ama elimizden geleni yaptık ve güzel dereceler elde ettik. Ailemin desteği fazla oldu. 

Uyumadılar ve benim için çabaladılar. Onların da üzerimde emeği çok fazla. Çok emek harcadılar, onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonaya katılacağını öğrendiğinde inanamadığını ifade eden Elif Naz, katıldıktan sonra da iyi dereceler alacağına inandığını kaydetti.

"Avrupa şampiyonu olmak çok güzel bir duygu"

Milli sporcu birçok tebrik mesajı aldığını ve daha iyi dereceler yapmak istediğini belirtti.

Türkiye'ye böyle bir başarı getirdiği için mutlu olduğunu aktaran Elif Naz Aktaş, "Kürsüye çıktığımda çok heyecanlandım. Bayrağımızı birincilik kürsüsüne çıkarıp İstiklal Marşı'mızı çaldırdığımda çok mutlu oldum. Çok güzel bir duygu. Avrupa şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. İlk hedefim dünya şampiyonu olmak. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da birinci olup al bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da şampiyonaya katılan sporculara teşekkür etti.

Bundan sonra gerçekleşecek müsabakalarda sporcuların daha da başarılı olacağına inandığını dile getiren Kayhan, "Buralara gelirken kolay olmadı. Bunların arkasında büyük emek var. Bizler de bu şampiyonlarımızın çıkması için altyapıyı tesisleşme noktasında geliştiriyoruz. Özellikle tam olimpik yüzme havuzu yaptıktan sonra bu başarının geleceğini biliyorduk. Özellikle Elif’e söylemiştim. Bu havuzu yapıyoruz. Sizden de başarı bekliyoruz. O da söz vermişti ve başarıyı getirdi. Bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." şeklinde konuştu. 

(Kaynak : AA)

AA

Son Güncelleme: 02.10.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
Biathle Triathle Avrupa ŞampiyonasıElif Naz AktaşŞampiyonMadalya
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