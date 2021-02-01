Eintracht Frankfurt’tan Ali Akman Baskısı ve Şenol Güneş “Bursaspor İnşallah Şampiyon Olur!” Dedi…

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve son günlerde ismi Chelsea ile ciddi şekilde anılan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi. Mevcut performansı ile göze çarpan ve sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ali Akman‘ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt yolunda. Sky DE‘nin okurlarına aktardığı bilgilere göre; Alman ekibi, 18 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Chelsea, Arsenal, Galatasaray ve Wolfsburg‘un Ali’yi takip ettiğinin altı çizilirken Frankfurt‘un transferi kısa süre içerisinde tamamlayacağı vurgulandı.

Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor ile ilgili konuştu. Şenol Güneş “”Bursaspor’a bakıyorsunuz çoğu genç oyuncudan oluşuyor. İnşallah şampiyon olurlar.

Ama başarı geldikten sonra hemen yeni transferler yaparak yine aynı tabloya dönmemek lazım.” ifadelerini kullandı.”