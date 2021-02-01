Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1497
ALTIN
430.558
DOLAR
7.1833
STERLİN
9.8285
EURO
8.6850
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel Alacak
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel...
Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor
Belediyeye ait işyerleri kiraya...
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
Koruma ve güvenlik görevlisi...
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eintracht Frankfurt’tan Ali Akman Baskısı ve Şenol Güneş “Bursaspor İnşallah Şampiyon Olur!” Dedi…

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:33
57 Okunma
Eintracht Frankfurt’tan Ali Akman Baskısı ve Şenol Güneş “Bursaspor İnşallah Şampiyon Olur!” Dedi…

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve son günlerde ismi Chelsea ile ciddi şekilde anılan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi. Mevcut performansı ile göze çarpan ve sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ali Akman‘ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt yolunda. Sky DE‘nin okurlarına aktardığı bilgilere göre; Alman ekibi, 18 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Chelsea, Arsenal, Galatasaray ve Wolfsburg‘un Ali’yi takip ettiğinin altı çizilirken Frankfurt‘un transferi kısa süre içerisinde tamamlayacağı vurgulandı.

Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor ile ilgili konuştu. Şenol Güneş “”Bursaspor’a bakıyorsunuz çoğu genç oyuncudan oluşuyor. İnşallah şampiyon olurlar.

Ama başarı geldikten sonra hemen yeni transferler yaparak yine aynı tabloya dönmemek lazım.” ifadelerini kullandı.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eintracht Frankfurttan Ali Akman Baskısı Ve Şenol Güneş Bursaspor İnşallah Şampiyon Olur Dedi…
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi resmen başladı
Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi resmen başladı
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ikinci etabında sahne alıyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ikinci etabında sahne alıyor
Cüneyt Köz: Emeğimizin Karşılığını Alamıyoruz!
Cüneyt Köz: Emeğimizin Karşılığını Alamıyoruz!
Kayserispor'a Hollandalı forvet
Kayserispor'a Hollandalı forvet
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama
Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 1-0 
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 1-0 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma