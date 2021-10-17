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Ege Rallisi

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

17 Ekim 2021 Pazar 18:00
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Ege Rallisi

İZMİR (DHA) 

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenip bu sezon Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan 30'uncu Ege Rallisi, İzmir Seferihisar'da gerçekleştirildi. 16 Ekim Cumartesi günü Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Yardımcısı Orhan Birdal'ın katıldıkları start seremonisi ile başlayan 2 günlük zorlu rallinin ilk günü Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı liderliğiyle tamamladı.

İkinci günü büyük çekişmeye sahne olan yarışın sonunda BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi Ege Rallisi'ni 10.1 saniye farkla ilk sırada tamamlayarak bu sezon ikinci zaferlerini İzmir'de kazanmış oldu. Yarışın başında liderliği ele geçiren ancak servis çıkışında aldığı zaman cezası ile pozisyonunu kaybeden BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibi de Skoda Fabia R5 ile yarışı genel klasman üçüncüsü olarak tamamladı. 

Sınıf N'de GP Garage'dan Efe Albağlar-Ersin Ören, İki çeker ve Sınıf 4'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener, Sınıf 3'te aynı takımından Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te Clio Rally Trophy Turkey'den Mehmet Besler-Egemen Ertük, Historic Ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası klasmanında da Ayhan Germirli-Mustafa Nazik birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Ralli Sığacık Teos Marina'daki finiş podyumunda son buldu. 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 13-14 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenecek olan Kocaeli Rallisi ile devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege RallisiÇukurovaBostancı
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