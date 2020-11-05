Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin senesi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından ilk kez N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek ‘42. İstanbul Maratonu’ 8 Kasım Pazar günü koşulacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, istikamet tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak. Pandemiye dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. 42’nci yılında pandemi tedbirleri kapsamında yalnızca 42K kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan maratonda yer alamayacak sporseverler için Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu da ‘Tek başına bizimle koş’ sloganıyla hayata geçirilecek.

N KOLAY İSTANBUL MARATONU’NDA BİR İLK; SANAL KOŞU

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda, bu yıl başka bir heyecan daha yaşanacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte Sanal Koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde sanal uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.

MARATON TARİHİNDE KÖPRÜDEN İLK İKİ KEZ GEÇİLECEK

42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşulacak. Yenikapı'da başlayacak olan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek. Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya’ya geçecekler. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansına sahip olacaklar. Sporcular köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecekler. Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiçbir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Organizasyon gerçekleştirilirken trafiğe kapatılacak yollar da belli oldu. Parkurda yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak. Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00 itibari ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 08.30 itibari ile trafiğe kapatılacak. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.

GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de ‘Güvenli Alan’ uygulaması. Etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapacak olan sporcular, içeriden görevli tüm personelin güvenli olduğunu geliştirilen bir uygulama sayesinde görecek. Tüm pandemi önlemlerinin yanı sıra; bu uygulamalar ile şeffaflık sağlanacak, hem sporcuların hem de görevli olan herkesin pandemi ile olan ilişkisi herkes tarafından bilinecek. Akıllı telefonunda ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması bulunan herkes ‘Güvenli Alan Uygulaması’nı kullanabilecek.