Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı hedefliyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı...
Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri oldu
Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri...
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Camiler cemaatle namaza açılıyor
Camiler cemaatle namaza açılıyor
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı hedefliyor

TRABZON'da, 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını sürdüren Şerif Kunt (71), dünyanın en yaşlı futbolcusu olarak kırılması zor rekora imza atmayı hedefliyor. Koronavirüs salgınında da bireysel antrenmanlarını sürdürüp, yeni sezon öncesi transfer tekliflerini değerlendirmeye alan Kunt, "Hedefim için devamlı sporun içinde kalmam şart" dedi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:36
0 Okunma
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı hedefliyor

Trabzon'un Aralıkspor takımında, 1967-1968 sezonunda ilk kez futbol yaşantısına başlayan ve 53 yıldır futbol hayatını sürdüren Şerif Kunt, 2 yıldır top koşturduğu Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne ardından Erzurum Amatör Küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1985 yılında kurulan Trabzon Amatör Küme'de yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor'da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan ancak 'Bir görev için bir lisans' düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti. 2017-2018 sezonunda Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nden kendisine gelen transfer teklifi üzerine kabul eden, bu sezon ise Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer olan Kunt, azmi ile gençlere örnek oluyor.

HEDEFİ DÜNYANIN EN YAŞLI FUTBOLCUSU OLMAK

Aktif futbol yaşamını devam ettiren ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımında çıktığı maçındaki performansıyla beğeni toplayan Şerif Kunt, koronavirüs nedeniyle günlerini evinde izole olarak geçiriyor, çıktığı sokaklardaki yeşil alanlarda da bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Kunt, dünyanın en yaşlı futbolcusu olarak kırılması zor rekora imza atmayı hedefliyor.

365 GÜN SPOR YAPIYOR

Sağlığını spora borçlu olduğunu ve bunun için her gün spor yaptığını kaydeden Kunt, "Bir sporcu, futbolcu müsabakaya çıkar, oynar ancak müsabaka öncesi yapması gereken çok şey var. Adale, kas grupları güçlü olması lazım. Futbol öyle bir şey ki en ufak bir şeyde diz dönmesi, adale atması gibi sıkıntılar yaşanabilir. Onun için de 365 gün sporun içinde oluyoruz" dedi.

25 YILDIR SAKATLIK YAŞAMADI

En son 25 yıl önce sakatlık yaşadığını belirten Kunt, "25 yıl önce menüsküs ameliyatı oldum. Doktorum 'Daha devam edecek misin spora?' diye sormuştu. Ben de 'Hocam devam etmeyi düşünüyorum, ona göre iyi temizle, ameliyatımı iyi yap' demiştim. 25 yıl önce bu konuşmayı yapmıştık ve bugünlere kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan geldik" diye konuştu.

'HEDEFİM REKORA İMZA ATMAK'

İlerleyen yıllarda 'en yaşlı futbolcu' adı altında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yapmayı planladığını söyleyen Kunt, "Futbolu en yaşlı olarak bırakma gibi bir hedefim var. Allah bizi nerelere kadar götürür onu bilemem ama bu hedefim için devamlı sporun içinde kalmam şart. Şu anda sağlıklı olduğum için başvuru yapmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda müracaat yaparak kırılması zor bir rekora imza atmak istiyorum. Ailemin de bu konuda desteği var. Hep arkamda oldular. Bu destekle birlikte inşallah hedefimize doğru gideceğiz" dedi.

EN YAŞLI FUTBOLCU İSRAİL'DEN

Öte yandan Irak asıllı İsrailli kaleci Isaak Hayik (73), geçen yıl 'profesyonel maçta forma giyen en yaşlı futbolcu' unvanının sahibi olup, adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonAraklısporFutbolFutbolcuŞerif Kunt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obradovic: Hayatımın en zor kararlarından biriydi
Obradovic: Hayatımın en zor kararlarından biriydi
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
PFDK, Ali Koç'a ceza vermedi
PFDK, Ali Koç'a ceza vermedi
Sinop'a 19 milyon liralık yatırım
Sinop'a 19 milyon liralık yatırım
Hedef, Türk boksunun sorunlarını çözmek
Hedef, Türk boksunun sorunlarını çözmek
Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi
Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi
Cengiz: "6 saniye kuralı uygulanmıyor"
Cengiz: "6 saniye kuralı uygulanmıyor"
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-1
Trabzonspor, 90+5'te yediği golle yıkıldı
Trabzonspor, 90+5'te yediği golle yıkıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı