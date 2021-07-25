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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya

Macaristan başkenti Budapeşte'de devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stilde Servet Angı gümüş; Berati İnanç ve Nihat Kara, bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile tamamladı.

25 Temmuz 2021 Pazar 08:36
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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya

48 kiloda bugün mindere çıkan Servet Angı, Belaruslu rakibi Dzmitry Darahi'yi 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Azeri Farahim Mustafaev'i 4-1, yarı finalde ABD'li Otto Eliot Black'i yenerek finale çıktı. Finalde Gürcü rakibi Luka Javakhadze'ye skor 5-5 ve avantajlı durumdayken çırpma sırasında altta kalınca 7-5 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

55 kiloda Berati İnanç, ilk turda ABD'li Daniel Land'e yenildi. Repesajda İsveçli Adam Fredrik Silverin'i 6-2 ve Kırgız Mirzaliev'i 8-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı. 65 kiloda Nihat Kara ise İranlı Sayedmuhammed Miri'yi 6-1, çeyrek finalde Ermeni Ashot Khachatryan'ı 8-3 yendi. Yarı finalde Avrupa 2'ncisi Gürcü rakibi Anri Putkaradze'ye 5-4 yenildi. Kara, bronz madalya için repesajdan gelen İsveçli Karl Baff'ı 10-0 sayı tuşuyla yenerek 3'üncü oldu.

Türkiye Grekoromen stilde Servet Angu ile gümüş, Berati İnanç ve Nihat Kara ile bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Serbest stilde Rıfat Eren Gıdak ile altın, Abdullah Toprak ile bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Selvi İlyasoğlu ile altın, Şevval Çayır ve Sevim Akbaş ile bronz madalyaya uzandı.

DHA

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Dünya Yıldızlar Güreş ŞampiyonasıGüreşMadalyaMacaristan
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