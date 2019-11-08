Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak

ANTALYA - Dünya Ümit Genç 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan Müşerref Özdemir, Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'nde, adını aldığı babaannesi Müşerref Özdemir (75), babası Tahsin Özdemir (44) ve ablası Duygu Özdemir (17) ile müstakil bir evde yaşıyor. 8 yıl yağlı güreş yapan Tahsin Özdemir, çocuklarının da sporla iç içe olması için Müşerref'i 5, ablası Duygu'yu ise 7 yaşındayken karateye gönderdi. Kızları ilçe merkezindeki Akar Spor Salonu'nda karateye başlayan Tahsin Özdemir, kendisi de çocuklarına örnek olabilmek için bu sporu seçti.



7 YAŞINDA İLK RESMİ MÜCADELESİNİ KAZANDI



Müşerref Özdemir, 2 yıl içinde karatede hızlı bir yükseliş yakaladı ve 7 yaşındayken katıldığı ilk turnuvası olan Eskişehir'deki Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası'nda birincilik madalyası kazandı. Ardından katıldığı Türkiye şampiyonalarında 9 kez Türkiye birincisi, 4 yıl da üst üste Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran Müşerref Özdemir, birçok şampiyona ve turnuvada 200'e yakın madalya kazandı. Müşerref Özdemir, son olarak 23- 27 Ekim tarihlerinde Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 11'inci Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde ümit kızlar 47 kilo kumite kategorisi finalinde Mısırlı rakibi Fatma Sorour'u 1-0 yenerek, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde ederek, altın madalya kazandı.



COŞKUYLA KARŞILANDI



Altın madalyayı kazanan Müşerref Özdemir'i yurda dönüşünde, havalimanında ailesi ve yakınları, Kemer ilçesinde ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar karşıladı. Mutluluğu yüzünden okunan Müşerref Özdemir herkese teşekkür etti.



BABAANNE: DÜNYALAR KADAR MUTLU OLDUM



Torununun yakaladığı başarının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Müşerref Özdemir, "Çok mutluyuz, bu madalyayı kazandığı için. Dünyalar kadar mutlu oldum. Tarif edemiyoruz yani. Ufaktan büyüttüm ben onları. Allah utandırmadı. Allah utandırmasın da. Mutluyum çocuklarımla" dedi.



'BURAYA KADAR HOCAM VE AİLEM SAYESİNDE GELDİM'



Dünya şampiyonu Müşerref Özdemir, "Çok mutluyum. Şu anda önümdeki hedef Türkiye Şampiyonası ve onun beraberinde son ümitler maçım. Babam ve ablam da bu sporu yapıyor. Buraya kadar hocam ve ailem sayesinde geldim. Bunun için onlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.



'MUTLULUK, SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜK'



Karatede siyah kuşak ikinci danda bulunan baba Tahsin Özdemir, "Kuaförlük mesleğiyle uğraşıyorum. Spora önce yağlı güreşle başladım. Daha sonra çocuklarıma destek olabilmek için karateye yönlendim. Şimdi veteranlarda milli sporcu oldum. Bundan sonra çocuklarım için daha çok mücadele edip, onların daha iyi maçlara hazırlayabilmek için çaba göstereceğiz. Kızım dünya şampiyonu olunca çok mutlu oldum. Çok gururlandım. İstiklal Marşımız okununca mutluluk, sevinç gözyaşları döktük" dedi.



'GURUR DUYUYORUM'



Kardeşi gibi karate sporuyla uğraşan ve 100'e yakın madalyası bulunan Duygu Özdemir, "7 yaşımda kardeşimle bu spora başladım. 2012'de ilk Türkiye derecemi yaptım. Bu sporu sevdirdiği için öncelikle babama sonra da hocama çok teşekkür ediyorum. Kardeşimin de dünya derecesinden dolayı çok mutluyum, gurur duyuyorum" diye konuştu.



Müşerref Özdemir'in antrenörü ve çalıştığı spor salonunun sahibi Emin Akar da şöyle dedi:



"Dünya Şampiyonası için sıkı bir çalışma yaptık. Dünya Karate Şampiyonası'nda ülkemizi 47 kiloda temsil eden tek sporcuydu. İlk maçına 24 Ekim'de çıktı. Tek tek bütün maçlarını takip ettik. Gurur duyduk. Final de kazanıp kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı okutması bizi çok çok çok mutlu etti. Dünya birincisi oldu. Bunun daha üstü yok bu gruplarda. En üst zirve bu."



Bundan sonraki hedeflerinin 2020'nin Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri olduğunu ve seçmelerin 14-17 Kasım'da Diyarbakır'da yapılacağını anlatan Emin Akar, "İnşallah orayı birinci tamamlayıp milli takım seçmelerini tamamlamış olacağız. Müşerref'in dünya şampiyonluğundan sonra çok olumlu tebrikler aldık. Birçok insanın elinde imkanlar varken, bu başarıyı yakalayamazken sen küçücük imkanlarla çok çok büyük şeyler yaptın. Bu konuda beni ve Müşerref'i tebrik ettiler" dedi.



ADI TESİSE VERİLECEK



Diğer yandan dünya şampiyonu karateci Müşerref Özdemir, Kemer Belediyesi tarafından 50 tam altın ve cep telefonuyla ödüllendirildi. Meclis kararıyla Arslanbucak Mahallesi'nde yapımı devam eden Kemer Belediyesi'ne ait sosyal tesislere de Müşerref Özdemir adının verilmesi kararlaştırıldı.