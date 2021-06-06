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Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Coşkuyla Karşılandı

Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyonanın ardından geldiği Manisa'da coşkuyla karşılandı.

06 Haziran 2021 Pazar 17:09
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Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Coşkuyla Karşılandı

MANİSA

HASRET D. DELİER

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yetişen ve Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyonanın ardından geldiği Manisa'da coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcuyu karşılayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Onbaşı ve antrenörü Mehmet Ali Ekin'e altın hediye ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç da Ayşe Begüm Onbaşı'na hediye takdiminde bulundu.

Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak altın madalyayı ülkemize getiren Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa'da coşkuyla karşılandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinden yetişen Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları ile antrenörleri Mehmet Ali Ekin'i, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de yer aldı. Ayşe Begüm Onbaşı'nı tebrik eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Onbaşı, takım arkadaşları ve antrenörü Mehmet Ali Ekin'i tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de şampiyon sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve antrenörü Mehmet Ali Ekin'i tebrik ederek, altın hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç da, Büyükşehir Belediyespor adına dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya hediye takdim etti.

Önce Vatan Gazetesi

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Ayşe BegümDünya şampiyonuHasret D. Delierönce Vatan
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