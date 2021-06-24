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Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sıradaki durak Kenya

24 Haziran 2021 Perşembe 13:16
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sıradaki durak Kenya

İSTANBUL - Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin altıncı rallisi Kenya’da koşuluyor.

23-27 Haziran tarihleri arasındaki ralli, 18 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 320.19 kilometrelik heyecan boyunca Kenya Rallisi, aynı zamanda WRC’nin 2002 yılından beri ilk Afrika durağı olacak. Tozlu yollar ve olağanüstü bir manzara eşliğinde koşulacak rallide, pilotlar Soysambu geçişinde gerçek bir safari de yapacaklar. Bu etapta birbirinden eşsiz nehir geçişleri de olacak.

Sezonun altıncı rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede olacak. Geride kalan 5 rallinin 3’ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 106 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier’i, Evans 11 puan geriden takip ediyor. Pilotlar sıralamasının üçüncü basamağında da 77 puanla bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ralli ŞampiyonasıKenya
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