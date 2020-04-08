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Dünya Güreş Birliği, tüm şampiyona ve etkinlikleri iptal etti

Dünya Güreş Birliği (UWW) koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıda 30 haziran tarihine kadar planlanan tüm uluslararası şampiyona ve turnuvaları ertelediğini açıkladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:10
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Dünya Güreş Birliği, tüm şampiyona ve etkinlikleri iptal etti

ANKARA - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin ardından akıbeti merak edilen olimpiyat elemeleri içinde karar verildi. Buna göre mart ayında Macaristan’da yapılması planlanan Avrupa ve nisan ayı sonunda Bulgaristan’da düzenleneceği açıklanan dünya kalifikasyon elemeleri 2021 yılında aynı yer ve aynı aylarla yapılması kararlaştırıldı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç, "Takvimimizi IOC ve Tokyo 2020 için planlamak zorundayız. Ayrıca ev sahibi şehirler ve ilgili ulusal federasyonlarla çalışmalarımıza devam etmenin önemli olduğunu görüyoruz.

İlgili organizatörler, teknik komisyon ve spor departmanları  ile görüştükten sonra, UWW olarak 30 Haziran 2020'den önce planlanan tüm uluslararası turnuva ve şampiyonaların ertelenmesi konusunda karar birliğine vardık. UWW ayrıca Ulusal Federasyonların güvenliği açısından, tüm sporcuların ve katılımcıların sağlığını korumak için ulusal etkinliklerini iptal etmelerini önerdi. 2020 takviminin geri kalanı, koronavirüs salgınının durumuna göre ayarlanacak.

UWW olağan kongresi'nin 6 Eylül'de Belgrad'daki Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde yapılması planlanmıştır. Bu şampiyona iptal olsa bile kongrenin belirtilen yer ve tarihte yapılması kararlaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Güreş Birliğişampiyona Ve EtkinliklerIptal
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