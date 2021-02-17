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Dövüş sporlarında Avrupa’da adlarını zirveye yazdırdılar

İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu EUSA’nın belirlediği ‘Sporda Avrupa’nın En İyi Üniversitesi’ sıralamasında 2019 yılı verilerine göre ‘Dövüş Sporları’ kategorisinde Avrupa ikincisi olduğunu duyurdu.

17 Şubat 2021 Çarşamba 12:55
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Dövüş sporlarında Avrupa’da adlarını zirveye yazdırdılar

İSTANBUL - Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu’nun (European University Sports Association - EUSA) her yıl belirlediği ‘Sporda Avrupa’nın En İyileri’ araştırmasının 2019 ayağı sonuçlandı. EUSA Yıllık İstatistik ve Ödül Raporunun tamamlanmasıyla 2019 yılında Avrupa’nın en iyi performans gösteren üniversite ve yükseköğretim kurumları da belirlenmiş oldu.

16 ÜLKEDEN 5 BİN 242 SPORCU

Buna göre İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) 2019 yılında EUSA’nın düzenlediği spor müsabakalarında elde ettiği başarılarla ‘2019 Yılında Sporda Avrupa’nın En İyi Üniversitesi’ sıralamasında Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi’nin ardından ikinci oldu. İAÜ’yü, İspanya’nın Malaga Üniversitesi üçüncü sırada takip etti.

İAÜ başarısını, 2019 yılında Avrupa’nın 9 farklı ülkesinde gerçekleştirilen 21 branşta yapılan ve 16 ülkeden 5 bin 242 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda elde etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dövüş SporlarıAvrupa
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