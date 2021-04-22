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Divan Kurulundan Erkan Kamat’a Uyarı! Geldi..

22 Nisan 2021 Perşembe 17:09
28 Okunma
Divan Kurulundan Erkan Kamat’a Uyarı! Geldi..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Divan Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün kongre tarihi ile ilgili dikkat çeken bir bildiri yayımladı. Bursaspor Divan Başkalık Kurulu şu açıklamayı yaptı: “Bursaspor yönetim kurulu olarak ilk etapta, 22-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan, olağan genel kurul tarihi, yapılan ikinci bir bildiri ile 1-9 Mayıs tarihlerine çekilmişti. Kongrenin gerçekleşebilmesi için, kulüp yönetiminin, kongrenin 1. Toplantı tarihinden 15 gün önce, kongre tarihi ve kongre gündeminin gazetede yayınlanması gerekmektedir. Yönetim tarafından böyle bir mecburiyet maalesef yerine getirilmediği gibi, ayrıca bir açıklamada yapılmamıştır. Bu durumda kongre tarihi belirsizliğini korumaktadır.

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Divan Kurulundan Erkan Kamata Uyarı Geldi..
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