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DİNMEZ BU FIRTINA!

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 23'üncü dakikada Cornelius'un attığı golle 1-0 mağlup etti. 

07 Ocak 2022 Cuma 22:18
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DİNMEZ BU FIRTINA!

23’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme kale alanına ortaladı. Cornelius’un gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0

30’uncu dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasında Abdülkadir Ömür şutunu çekti. Top üst direkten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

67’nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girip şutunu çekti, savunmadan dönen top Bakasetas’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

78’nci dakikada Nwkaeme’nin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu çeldi. Boşta kalan topa Hamsik vurdu, Cornelius'un tamamladığı top ağlata gitti. Ancak Norveçli golcü ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. 

Karşılaşma, Trabzonspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolTrabzonsporÖznur Kablo Yeni Malatyaspor
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