Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
kapalı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20...
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Derbi zaferi Galatasaray'ın oldu

Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

07 Şubat 2021 Pazar 08:11
4 Okunma
Derbi zaferi Galatasaray'ın oldu

Sarı-kırmızılılar, maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini deplasman tribününün önünde kutladı.

3'ücü dakikada Caner'in pasında sol kanatta topla buluşan Samatta, kalesini terk eden Muslera'nın hatasını değerlendiremeyerek meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı gönderdi.

11'inci dakikada Arda'nın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda top yandan auta gitti.

33'üncü dakikada Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39'uncu dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

39'uncu dakikada Caner'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topla buluşan Mostafa'nın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 

58'inci dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 

62'nci dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Ozan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71'inci dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Osayi-Samuel'in vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

72'nci dakikada Taylan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mostafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75'inci dakikada Mesut'un ortasında top iyi yükselen Ozan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak Var incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+3'üncü dakikada Mesut'un soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 

90+5'inci dakikada Donk'un pasında topla buluşan Babel'in ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGalatasarayFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandık
Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandık
Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor
Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık
Kamat “Ali Akman İddiaları Doğru Değil!”
Kamat “Ali Akman İddiaları Doğru Değil!”
İrfan Buz’dan Ali Akman Açıklaması Geldi
İrfan Buz’dan Ali Akman Açıklaması Geldi
Kamat, kaptanlarla özel toplantı yaptı
Kamat, kaptanlarla özel toplantı yaptı
Büyükşehir Kano Takımı İznik Kampında
Büyükşehir Kano Takımı İznik Kampında
Sonunda Ali Akman kadro dışı oldu
Sonunda Ali Akman kadro dışı oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma