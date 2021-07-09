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Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı

09 Temmuz 2021 Cuma 12:44
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Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı

DENİZLİ - Süper Lig'den düşen Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra adı TFF 1'inci Lig'de birçok takımla anılan golcü Hugo Rodollega, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'ya transfer oldu. Son 2 yılı Denizli'de olarak ülkemizde 6 yıldır aralıksız Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçen sezon yeşil-siyahlılarda Süper Lig'de 14 gol atmıştı. Yeni sezon öncesi kadrosu dağılıp yönetim belirsizliği yaşayan Denizlispor'da takımda geçen yıldan kalan 7 isim, daha önce kiralık gönderilen futbolcular ve altyapıdan gençler, Antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan antrenmanları sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizlisporBahia
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