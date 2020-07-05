Denizlispor'u korkutan tablo

Sezona Yücel İldiz ile başlayıp Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun olmak üzere 3 teknik adam ile çalışan Denizlispor'da Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında taraftarlar, başkan Ali Çetin'e de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Maç sonrası rakip teknik heyet ve oyunculara protokolden su şişesi fırlatarak sinirlerine hakim olamayan Çetin'in stat çıkışında bekleyen taraftarlarla da arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Denizlispor, Başakşehir deplasmanına antrenör Levent Kartop yönetiminde hazırlanıyor.