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Denizlispor'u korkutan tablo

Süper Lig'de son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alınca teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'da takımdaki kötü gidiş ve fikstürün zorluğu taraftarı korkutuyor.

05 Temmuz 2020 Pazar 16:28
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Denizlispor'u korkutan tablo
Bu sezon 9 yıl aradan sonra döndüğü ligde ilk 5 hedeflerken istikrarı bir türlü yakalayamayan Denizli, alt sıralarla bağını bir türlü koparamadı. Ligde 30 haftada 8 galibiyetle en az kazanan, 29 golle en az gol atan takımlardan biri olarak küme düşme korkusu hisseden yeşil-siyahlı ekip kalan son 4 maçta fikstürde zorlu rakiplerle karşılaşacak. Ligde salı günü hafta içi mesaisinde şampiyonluğa koşan lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak yeşil-siyahlılar, ardından yine şampiyonluk yarışının diğer iddialı ekibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Trabzon randevusundan sonra Türkiye Kupası'nda finale çıkan Alanyaspor'la deplasmanda oynayacak Denizlispor, düşme hattındaki Ankaragücü sınavıyla sezonu tamamlayacak.

Sezona Yücel İldiz ile başlayıp Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun olmak üzere 3 teknik adam ile çalışan Denizlispor'da Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında taraftarlar, başkan Ali Çetin'e de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Maç sonrası rakip teknik heyet ve oyunculara protokolden su şişesi fırlatarak sinirlerine hakim olamayan Çetin'in stat çıkışında bekleyen taraftarlarla da arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Denizlispor, Başakşehir deplasmanına antrenör Levent Kartop yönetiminde hazırlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizlisporSüper LigFutbol
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