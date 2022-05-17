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Denizlispor ligde kalmanın mutluluğunu yaşıyor

17 Mayıs 2022 Salı 13:13
Denizlispor ligde kalmanın mutluluğunu yaşıyor

DENİZLİ - Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri verdiği kurtuluş savaşını kazanarak bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantileyen Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, hedeflerine alınlarının akıyla ulaştıklarını söyledi. Mehmet Uz, "Göreve geldiğimiz gün açıkladığımız hedefe ulaştık. Mevcut şartlarda en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonra hedeflerimiz daha büyük olacak" dedi.

Geçen hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanından 1 puanla dönerek Büükşehir Belediyesi Erzurumspor ile iç sahada oynanacak son maç öncesi matematiksel olarak ligde kaldığını ilan eden Denizlispor'da Mehmet Uz, 2021-2022 sezonunun ilk maçından 10 gün önce göreve geldiklerini, zaman kaybetmeden transfer tahtasını açıp kısa sürede takımı oluşturduklarını hatırlattı. Mehmet Uz, "Sezonun ilk 3 haftası neredeyse bizim için yok gibiydi. İmkanları, yapabileceklerimizi ve şartları göz önünde bulundurarak, hayal kurmadan gerçekler üzerinden yolumuza devam ettik. İlk hedefimiz takımı ligde tutmaktı. Sezon boyunca bu hedefimiz hep ilk sıradaki yerini korudu. Çok zor dönemler geçirdik ancak hiç yılmadık. 4 takımın düşecek olması sebebiyle düşme barajının 40 puanın üzerinde olacağını biliyorduk. Özellikle Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık ve son güne kadar bunu sürdürerek hedefimize ulaştık" dedi.

Denizlispor camiasının ligde kalma değil, şampiyonluk sevinci yaşaması gereken bir kulüp olması gerektiğini kaydeden Uz, "Biz mevcut şartlarda takımımızı bulunduğu konumda tutma çabası içerisinde olduk. Düşen takımların durumlarına bakıldığında bile ligde kalmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İnşallah bundan sonra hedefler daha büyük olacak, olmalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizlisporSpor Toto 1inci Lig
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