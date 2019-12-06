Denizlispor kupada da mutlu

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kupa eşleşmesinin ilk maçından avantajlı bir skorla ayrıldıklarını belirtti. Özdilek, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürdüğünü ve performanslarını görme şansı bulduklarını kaydetti. Takımın performansından ve mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Özdilek, takım olarak Başakşehir maçına konsantre olacaklarını ifade etti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise, "Bize ve takımımıza koyulmaya çalışılan tüm engellere rağmen bütün zorlukları aşacağımıza inancım tam. Lig hedefimize verdiğimiz önemin yanı sıra kupa da bizim için çok değerli ve hedeflerimizden bir tanesi. Bu gollü ve etkili oyunları için takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Şimdi Başakşehir maçına odaklanma ve oradan da bir galibiyet çıkarma zamanı" diye konuştu.