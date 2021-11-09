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Denizlispor, Fatih Tekke ile yeni başlangıç yapacak

09 Kasım 2021 Salı 13:14
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Denizlispor, Fatih Tekke ile yeni başlangıç yapacak

DENİZLİ -  Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta yalnız 1 galibiyet alıp düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde kalınca Serhat Gülpınar'la yolllarını ayıran Altaş Denizlispor, 1+1 yıllığına teknik direktörlük görevine döndürdüğü Fatih Tekke yönetiminde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Türk futbolunun Trabzonspor, Beşiktaş, Zenit, Kazan gibi kulüplerde yıllarca forma giyen Fatih Tekke, kariyerinde daha önce de 2017-2018 sezonunda Denizlispor'da görev yaptı. 

Fatih Tekke, o  sezon 21 maçta topladığı 17 puanla yine 1'inci Lig'de 16'ncı sırada bulunup düşme korkusu yaşayan Denizli'yi 13 maçta 21 puan alarak düşmekten kurtardı. Sezon başladıktan sonra transferi açıp kadrosuna Ömer Şişmanoğlu, Muğdat Çelik, Aissati gibi önemli futbolcuları katan Denizlispor, Tekke yönetiminde milli arayı iyi değerlendirip, 21 Kasım'da alt sıralardaki rakiplerinden Ankara Keçiröngücü'yle oynayacağı maçı mutlak kazanmak istiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizlisporFatih TekkeYeni Başlangıç
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