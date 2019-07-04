Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99719
ALTIN
255.146
DOLAR
5.6060
STERLİN
7.0551
EURO
6.3252
Öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı
Öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı
Göztepe'de Tuna rotayı çizdi
Göztepe'de Tuna rotayı çizdi
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi
134 yıllık aile mesleğinin son...
Sony Walkman 40 yaşına bastı
Sony Walkman 40 yaşına bastı
Denizlispor'da Sacko geliyor
Denizlispor'da Sacko geliyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Denizlispor'da Sacko geliyor

Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra yükselen Yukatel Denizlispor, transfer bombardımanını sürdürüyor.

Denizlispor'da Sacko geliyor

Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra yükselen Yukatel Denizlispor, transfer bombardımanını sürdürüyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
5 Okunma
Denizlispor'da Sacko geliyor

DENİZLİ - Trabzonspor'dan Rodallega, Kayserispor'dan Lopes ve Sapunaru ile Sivasspor'dan Tolgahan'ı renklerine bağlayan yeşil-siyahlı ekip, prensipte anlaşmaya vardığı Leeds United'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Hadi Sacko'yla 2 yıllık ön protokol imzaladı.

Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayıp 3 gol atan 25 yaşındaki Malili futbolcu Sacko, yarın başlayacak Afyonkarahisar kampına katılıp resmi sözleşmeye imza atacak. Antrenmanlara hafta başında tesislerinde başlayan Denizlispor, bonservisi Beşiktaş'ta olan orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk'e de imza attıracağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigDenizlisporSacko
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe'de Tuna rotayı çizdi
Göztepe'de Tuna rotayı çizdi
Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor'da
Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor'da
Denizlispor'a 9 futbolcu daha gelecek
Denizlispor'a 9 futbolcu daha gelecek
Luigi Datome, üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Luigi Datome, üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
RedBull Car Park Drift Türkiye'de şampiyon Fahimreza Keykhosravi
RedBull Car Park Drift Türkiye'de şampiyon Fahimreza Keykhosravi
93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı
93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans