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Denizlispor'da Rodallega coştu

12 Ocak 2021 Salı 14:32
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Denizlispor'da Rodallega coştu

DENİZLİ - Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, attığı gollerle düşme hattındaki takıma umut verdi. Geçen sezon sadece 6 kez ağları havalandırıp beklentilerin altında kalan Kolombiyalı oyuncu, bu sezon özellikle son maçlarda coştu. Rodallega görev aldığı son 9 maçta 7 gol atarken, toplamda da 8 kez fileleri sarstı. Siftahını 5'inci haftada oynanan ve 2-1 kazanılan Gençlerbirliği deplasmanında yapan 35 yaşındaki futbolcu, 3 maçlık suskunluğun ardından rakiplerin korkulu rüyası oldu. 

Rodallega, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2), Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarını boş geçmedi. Denizlispor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 12 puan toplamayı başardı. Yönetim ve teknik ekibin de Rodallega'nın yükselen performansından dolayı çok memnun olduğu öğrenildi. Sıralamada 14 puanla düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar bu hafta evinde Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizlisporda Rodallega Coştu
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