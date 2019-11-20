Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107899
ALTIN
270.036
DOLAR
5.6868
STERLİN
7.3455
EURO
6.2893
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere...
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Tekvandonun şampiyon annesi
Tekvandonun şampiyon annesi
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları...
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Denizlispor'da hedef 6'da 6

Süper Lig'in 12'nci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek iddialı açıklamalarda bulundu.

Denizlispor'da hedef 6'da 6

Süper Lig'in 12'nci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek iddialı açıklamalarda bulundu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:49
3 Okunma
Denizlispor'da hedef 6'da 6

DENİZLİ - Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan deneyimli teknik adam, önlerinde oynayacakları 6 maçın hepsinde 3'er puana talip olduklarını söyledi. Milli arayı çok verimli geçirdiklerine değinen Mehmet Özdilek, "Fizik ve taktiksel anlamda milli ara bize iyi geldi. Cumartesi günü kendi seyircimiz önünde önemli bir müsabakaya çıkacağız. Amacımız kazanmak olacak. Kazanmanın bizi moral ve konum olarak nerelere getirebileceğini iyi biliyoruz. İçeride yaşadığımız kazanamama duygusunu kırmak istiyoruz. Bizim için itici güç seyircimiz olacaktır. 12'nci adam görevini taraftarlarımızdan bekliyoruz" dedi.

"KOLAY MAÇLAR OYNAMADIK"

Her hafta fiziksel ve taktiksel anlamda gelişme kaydettiklerini ifade eden Özdilek, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında oyun anlamında üzerine koyan bir Denizlispor vardı. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle yapmak istediklerimizi yapamadık. Her hafta üzerine koyan bir Denizlispor vardı. Yüzde 100 hazır değiliz ama 4 haftalık süreci irdelediğimizde kolay maçlar oynamadık. Hiçbir takıma da ezilmedik. Biraz daha birlikte oynama alışkanlığımızı yukarı taşımamız gerekiyor. Rodallega'nın da geri dönmesi, bizi hücum hattında daha da güçlendirecektir. Oyuncularımın coşkusundan ve takım olgusundan memnunum. Bu birlikteliğin daha da güçlenerek devam edeceğine eminim" diye konuştu.

"BAŞARI POTANSİYELİMİZ VAR"

Galibiyet serisi yakalayıp yükselişe geçmek istediklerini vurgulayan Özdilek, "Biz gelişirken en önemli ihtiyacımız da kazanmak. Çok dalgalanması olan bir lig oynuyoruz. Herkes herkesi yenebilir. Biz önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde 6 maç var ve bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Bunu yapabilecek potansiyel ve gücümüz var. En önemli müsabakamız Çaykur Rizespor maçı olacak. Bütün anlayışımız kazanmak üzerine olacak" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda milli takımda bulunan Hadi Sacko ve sakatlığı süren Isaac Sackey antrenmanda yer almadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haluk Ulusoy TesisleriDenizlispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekvandonun şampiyon annesi
Tekvandonun şampiyon annesi
Abdullah Avcı 11'ini buldu
Abdullah Avcı 11'ini buldu
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor
Manisa FK kale gibi
Manisa FK kale gibi
Denizlispor'da parola 3 puan
Denizlispor'da parola 3 puan
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Türkiye, EURO 2020'ye galibiyetle gidiyor
Türkiye, EURO 2020'ye galibiyetle gidiyor
Fenerbahçe'den yalanlama
Fenerbahçe'den yalanlama
Karatede madalyaları topluyor
Karatede madalyaları topluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans