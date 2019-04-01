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Denizlispor'a iki iyi haber

Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, çarşamba günü evinde oynayacağı Altay maçına iddialı hazırlanırken, iki futbolcusundan gelen iyi haberle moral buldu.

Denizlispor'a iki iyi haber

Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, çarşamba günü evinde oynayacağı Altay maçına iddialı hazırlanırken, iki futbolcusundan gelen iyi haberle moral buldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:28
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Denizlispor'a iki iyi haber

DENİZLİ - Yeşil-siyahlılarda grip olan orta saha Recep Niyaz ve kasığında sorun bulunan Ziya Alkurt'un tamamen iyileştiği öğrenildi. İki futbolcunun tüm idmanlarda yer alması ve formlarının yüksek olması teknik direktör Yücel İldiz'i rahatlattı. Altay'ı yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istediklerini belirten Yücel İldiz, "Milli aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Altay'ın da hedefleri var. Artık kolay maç yok. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Çıkıp en iyi mücadelemizi gösterip 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu. 

DHA

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Denizlispor
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