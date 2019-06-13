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Denizli Atatürk Stadı yenileniyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı. İş makinesine binerek zemine ilk kepçeyi vuran Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi artıracaklarını, çalışmaların sezon başlamadan önce tamamlanacağını söyledi.

Denizli Atatürk Stadı yenileniyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı. İş makinesine binerek zemine ilk kepçeyi vuran Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi artıracaklarını, çalışmaların sezon başlamadan önce tamamlanacağını söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:20
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Denizli Atatürk Stadı yenileniyor

DENİZLİ - Stadı en güzel şekilde modernize edeceklerini ifade eden Çetin, "Süper Lig'e çıkınca böyle bir söz vermiştik. Yetiştirebilmek için gece gündüz çalışacağız. Çalışmalara iş makinelerini göndererek destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyorum. Yapılamaz denileni yapmaya çalışacağız. Hedefimiz 2 ay içerisinde çalışmaları bitirmek. Stadımızdaki açık tribünün üzeri kapatılacak. Zemini 2 metre aşağı indirip, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi artırmak istiyoruz. 45 günlük bir süre zarfında stadımızdaki işlemleri tamamlamak istiyoruz. Herkes taşın altına elini koyuyor. İmece usulüyle çalışmaları yapacağız. Çünkü bütçemizi transfere ayırdık. Stadımızı taraftarlarımızın istediği bir noktaya getireceğiz. Normalde bu çalışmaların 15 milyon liraya mal olması bekleniyor ama biz bu işlemi 5 milyon lira gibi bir rakama bitireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, iç transferde kaleci Adam Stackhowiak ile anlaşma sağladı. Ali Çetin, geçen sezon 33 maçta takımın kalesini koruyan deneyimli eldivenle anlaşma sağlandığını, futbolcunun tesislere gelerek resmi sözleşmeye imza atacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigDenizliAtatürk StadıYenileme
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