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'Demir yumruk'lu kadınlar Erzurum'da

2020 TOKYO Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Sporda efsane olmak istediğini söyleyen Sürmeneli, "Beni gören herkesin gözleri doluyor. Spordaki hedefim Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu gibi efsane olmak. Bana güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacağım" dedi.

21 Ekim 2021 Perşembe 10:56
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'Demir yumruk'lu kadınlar Erzurum'da

Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde milli takım antrenörü Cahit Süme ile günde çift antrenmanla çalışan 50 kiloda Rabia Topuz, 52 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağı, 57 kiloda Tuğçenaz Sürmeneli, 63 kiloda Sema Çalışkan, 70 kiloda Busenaz Sürmeneli ve artı 81 kiloda Şennur Demir şampiyona için güç topluyor.

'İYİ SONUÇLAR ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

Trabzon'dan sonra Erzurum kampını başlattıklarını belirten milli takım antrenörü Cahit Süme, motivasyon olarak iyi durumda olduklarını dile getirip, şunları söyledi: 

"Olimpiyat oyunlarından sonra bir geçiş dönemine girmek için düşüncelerimiz vardı ama tabi Dünya Boks Birliği'nin almış olduğu bir kararla Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, aralık ayında İstanbul'a verildi. Biz de tabi 10 yılda belki de 20 yılda bir böyle bir şampiyona ülkemize verilebilir, düşüncesiyle bunu da bir fırsat bilerek, hem kendi ülkemizde de oynamanın heyecanını yaşayabilme açısından sporcularımızı tekrar kampa aldık. İstanbul'daki dünya şampiyonası için hazırlıklarımız yaklaşık 1 aydır başladı. İlk etap kampımızı Trabzon'da bir adaptasyon kampı şeklinde yaptık. Erzurum'da da ayın 31'ine kadar bir kamp dönemi geçireceğiz ardından Kazakistan'da yaklaşık 16-18 günlük bir kampa gireceğiz. Kazakistan boks milli takımı ile beraber bir ortak kampımız olacak. Daha sonrasında da Ordu'da 18-31 Kasım tarihleri arasında Kazakistan, İrlanda, belki Amerika da gelebilir bizimle beraber antrenman yapmak için. Dörtlü bir kamp düşünüyoruz ardından İstanbul'da Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Gelinen süreçte yavaş yavaş sporcularımız fizik anlamında kendini buluyorlar. Kafa olarak da kendi inançları çok fazla, hızlı toparlanıyoruz. Bu kısa zaman zarfı içerisinde de en iyi duruma gelmeye çalışacağız ve İstanbul'daki Dünya Şampiyonası'ndan da takım olarak güçlü, iyi bir takım oluşturarak, iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz."

'HEDEFİM EFSANE OLMAK'

Dünya şampiyonasında zirvedeki yerini korumak istediğini belirten Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise "İyi çalışıyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da bu takım güzel derecelerle ülkemizin bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutturacak. Güzel bir hazırlık dönemi düşünüyoruz. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bana gururla bakan gözleri gördüm. Gerçekten insanlar bana bakınca gözleri doluyor. Çok güzel hissettiriyorlar bana sağ olsunlar. İnsanların bana olan güvenini boşa düşürmek istemiyorum. Şu anda dünyanın 1 numaralı seri başıyım. Biz iddialı olarak gidiyoruz ama çok iddialı konuşmaya gerek yok. Oraya gidince performansımızı en iyi şekilde sergileyip Türk halkına en güzel şekilde madalyamı hediye etmek istiyorum. Spordaki hedefim ise efsane olmaya yönelik. Neden Busenaz Sürmeneli, Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu gibi olmasın ki? Olabilir. O kapasitemiz, teknik heyetin bana güveni var. İnşallah onların da güvenini boşa çıkarmam" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoksBusenaz SürmeneliErzurumBoks Milli Takımı
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