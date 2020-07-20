Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0

Demir Grup Sivasspor, ligin 33'üncü hafta maçında evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Kone ve Yatabare'nin golleri ile 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 60'a çıkarırken, konuk ekip Gençlerbirliği 36 puanda kaldı.