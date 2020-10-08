Demir Grup Sivasspor, Başkent Kupası'na katılacak

SİVAS - Süper Lig ekipleriden Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği Başkent Kupası’nda mücadele edecek. Cumhuriyet'in ve Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek karşılaşma, 10 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekip yarın öğlen saatlerinde Başkent Kupası için Ankara'ya hareket edecek.



Öte yandan Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve orta şut çalışması yaptı.