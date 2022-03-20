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Demir Grup Sivasspor - Altay maçının ardından

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20 Mart 2022 Pazar 17:45
Demir Grup Sivasspor - Altay maçının ardından

SİVAS (DHA) 

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün iyi oyundan çok kazanmaya ihtiyaç duydukları bir maçı oynadıklarını belirterek, "Bu maç hem bizim için hem Altay için kritik bir maçtı. Geçen hafta çok iyi bir maç kazandık. Böyle gergin, sıkıntılı geçen bir maçtı. Aynısı oldu. İki takımın da ihtiyacı vardı. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarısında da beklemediğimiz anda gol yedik. Yaptığımız değişikliklerle, her türlü riske girerek güzel bir maç kazandık. Belki taraftarın da son anlarda galibiyet umudu yoktu. Ama biz takım olarak kopmadık. Zor da olsa maçı çevirdik. İyi oynayarak kazanmak isterdik. Ama önemli olan kazanmaktı. İkinci yarı giren arkadaşlarımız çok iyi işler yaptı. Kritik sakatlıkları olan arkadaşlar vardı. Yatabare, Henrique sakattı. Yatabare'yi bugün konuşarak ikna ettik. İhtiyacımız oldu. Isınırken konuştuk, durumunu sorduk, onay verince oyuna aldık. Sonradan girenler mükemmel işler yaptılar. Hiçbir zaman maçtan kopmadık. Galibiyet için gereken her şeyi yaptık. İkinci yarı 3 tane forvet ile oynadık. Benim üzüldüğüm taraftar. Bugün 3 bin kişi gelmiş. Geçen hafta Adana'da 32 bin kişiyle karşı oynadık. Adana Demirspor inanılmaz destek alıyor. Biz bu sayıyı beklemiyoruz ama bu kadar az sayı da beklemiyoruz. Bu takımda benim 3'üncü senem. 2 sene üst üste Avrupa'ya götürdük. İlk senede şampiyon da olabilirdik. Bütçe ve belki bir kaç transferle farklı yerlere gelebilirdik. Bu sene sezonu ilk açan biziz. Bütün takımlardan önce açıp Avrupa'da maçlar oynadık. Bunun etkisi de oldu. Sakatlarımız oldu, sıkıntılar yaşadık ama hiç bir zaman kopmadık. Kupada da şu an yarı finale çıktık. Alanya maçını kazanırsak final oynayacağız ama bizim taraftara ihtiyacımız var. Biraz destek olmaları gerekiyor ki daha da başarılı olabilelim. Böyle maçları taraftarla çevirebiliriz. Hafta arasında hem basın, hem oyuncularımız maça çağırdı, ben de söyledim ama bundan sonraki maçlarda doldurmaları gerekiyor. Bizim onlara ihtiyacımız var. Taraftar bizi desteklerse kalabalık şekilde, Bu takım çok iyi şeyler yapar. Onlardan büyük bir destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

SERKAN ÖZBALTA: YÖNETİME İSTİFAMI SUNACAĞIM

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise maçın genel gidişatının istedikleri gibi olduğunu ama netice almadıklarını belirterek, "Karşılaşma öncesinde buraya gelirken Sivasspor'un Adana Demir maçında kazanmanın verdiği moralle çıkacağını biliyorduk. Onlar da tam olarak rahatlamamışlardı. Buradan alacağımız bir galibiyet, aradaki farkı 5'e indirdiğinde bir kaç takımı daha bu işin içine dahil edebilirdik. Bunu da maçta istediğimiz noktaya da getirdik. 1-0'ı yakalayabileceğimizi tahmin ediyorduk. Güzel oyundan ziyade doğru oyun önemliydi. Oyunu doğru oynadık, 1-0 öne geçtik. Sivasspor'un geçmişten gelen, forvet mevkisinde çoğalacağını tahmin ediyorduk. Buna karşı bazı önlemler almak istedik. Orta kestirmemek gerekiyordu. Rakip ceza alanında ne kadar oyuncu olursa olsun orta kestirmedikçe önemsizdi. Ama dalgınlık oldu. Uyarmalarımıza rağmen çıkışlarda eksik kaldılar. İyi niyetle rakibi karşılamaya çalıştılar. Böyle bir pozisyonda gol yedik. 1-1 bitecek gibiyken maç kalecinin hızlı oyuna başlaması, bizim kalecimizin önde yakalanmasıyla pozisyon hatasından yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Lig bitmedi, 8 hafta var ama hiç kolay değil. Ekibimle belli bir noktaya getirdik. Bundan sonra daha sağlıklı çalışma gerekiyor" açıklamasında bulundu.

İzmir'e dönüşlerinde yönetime istifasını sunacağını belirten Özbalta, "Buradan dönüşümüzde milli takım arası olduğu için oyuncularımıza izin verdik. Kulübümüzün yetkililer ile nezaket çerçevesinde görüşüp istifa nasıl sunulacak, bunların da bir prosedürü var. Kulüp yetkililerimizle paylaşıp sunacağız. Ben Altay Kulübü ile devam edemeyeceğimi onlara ileteceğim. Ben bu kulüpte forma giydim. Çok sevdiğim bir camiadır. Kulübe ve kendi kişiliğimize, karakterimize, değerlerimize zarar gelmeden dostça ayrılmak için bir plan yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporALTAY
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