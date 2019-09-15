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Davis Cup'ta tarih yazdık

Türkiye, Davis Cup'ta Danimarka'yı 3-2 yenerek tarih yazdı

Davis Cup'ta tarih yazdık

Türkiye, Davis Cup'ta Danimarka'yı 3-2 yenerek tarih yazdı

15 Eylül 2019 Pazar 10:21
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Davis Cup'ta tarih yazdık

ANKARA (DHA) 

Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2'nci Grup'ta Türkiye ile Danimarka 1'inci tur serisinde karşı karşıya geldi. Milliler, Danimarka'yı deplasmanda 3-2 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

Danimarka'nın Aarhus kentindeki Vejlby-Risskov Hallen Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyonun karar maçında Altuğ Çelikbilek ev sahibi ülkeden Christian Sigsgaard'ı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek eşleşmede skoru 3-2'ye taşıdı. Türkiye bu galibiyetle erkek tenisinin Dünya Kupası niteliğindeki Davis Cup'ta Dünya Grubu 1'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Kapalı alanda ve sert zeminde gerçekleşen organizasyonda serinin ikinci gününde bir çift, 2 tek maçı oynandı. Sarp Ağabigün - Altuğ Çelikbilek ikilisini 2 saat 6 dakika sonunda 6-7, 6-3 ve 6-4'lük skorlarla 2-1 yenen Johannes Ingildsen - Frederik Løchte Nielsen, eşleşmede durumu 2-1'e getirdi. Ardından korta çıkan Cem İlkel'in Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'a 7-6 ve 6-4 ile 2-0 yenilmesi ile Türkiye - Danimarka eşleşmesinde skor 2-2 oldu. Beraberliğin ardından kritik karar maçında Altuğ Çelikbilek 1 saat 21 dakika süren mücadelede Christian Sigsgaard'ı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 devirdi. Bu galibiyet sonucunda kaptanlığını Haluk Akkoyun'un üstlendiği Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel'den oluşan milli takım, 2020 Mart ayında düzenlenecek Dünya Grubu 1'inci play-off'larına katılım hakkı elde etti.

MİLLİLERİN BİR SONRAKİ MÜCADELESİ MART 2020'DE

119 yıllık bir geçmişi olan ve dünyanın en önemli uluslararası takım organizasyonu niteliğindeki Davis Cup'a bu yıl 130 ülke katıldı. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) 2020'den itibaren yürürlüğe girecek yeni turnuva formatına göre 2020'nin Mart ayında yapılacak play-off sonucunda kazanan takımlar Dünya Grubu 1'de, kaybeden takımlar ise Dünya Grubu 2'de yer alacaklar. Davis Cup 1'inci ve 2'nci dünya gruplarının maçları ise 2020 Eylül ayında oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDavis CupAvrupa/Afrika BölgesiTenis Federasyonu
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