Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna birlikte devam edecek

İSTANBUL - Kara Panterler bu yıl da Basketbol Süper Ligi’nde ve EuroCup’ta “Darüşşafaka Tekfen” adıyla mücadele etmeye devam edecek.



Uluslararası taahhüt, tarımsal sanayi ve gayrimenkul gibi sektörlerde 63 yıldır faaliyetlerini sürdüren Tekfen Holding, Darüşşafaka ile geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde yıllardır eğitime ve sanata verdiği desteği spora da taşımıştı.



Tekfen Holding, Darüşşafaka Basketbol A Takımı’na bu yıl da destek vermeye devam edecek. Kara Panterler; 2019 – 2020 sezonunda da hem Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroCup Ligi’nde Darüşşafaka Tekfen adıyla parkelerde ter dökecek.



Tekfen Holding’ten yapılan açıklamada, "Türkiye’nin saygın spor ve eğitim kurumlarından olan Darüşşafaka Basketbol A Takımı sponsorluğunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğu vurgulanmış, ana sponsorluğun hemen ardından geçtiğimiz yıl Tekfen Vakfı, Darüşşafaka eğitim kurumları ile de bir bağış anlaşması imzalayarak bu projede verdiği desteğe yeni bir halka eklemiştir" denildi.



Tekfen Holding adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin de, "Uzun zamandır sanata ve eğitime verdiğimiz desteği geçtiğimiz yıl ilk kez spora taşıdık" dedi ve ekledi:



"Bu desteği toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen, sayılan ve değer verilen bir kurumun takımına vermek bizim için ayrıca anlamlıydı. Sportif anlamda başarılı bir yıl geçirmesek de, biz tüm çalışanlarımızla, paydaşlarımızla “tam takım” sahada olmaktan çok büyük keyif aldık. Tekfen’de dümen kolay bırakılmaz, bizim kültürümüzde “devamlılık” önemlidir, bu sebeple bu sene de “birlikte güçlü olmaya” ve böyle bir takımın destekçisi olmanın hem gururunu, hem de heyecanını yaşamaya devam edeceğiz. Sponsor ve seyirci olarak mücadeleci ve seyir zevki yüksek bir oyun bekliyor, başta Darüşşafaka Tekfen olmak üzere tüm basketbol camiasına başarılı bir sezon diliyorum."



Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt da, "Türkiye’nin kendi alanlarında köklü ve önde gelen iki kuruluşu Darüşşafaka ve Tekfen Holding geçen yılki birlikteliklerini bu yıla da taşıyorlar. Darüşşafaka olarak, Tekfen’in gücünü ve desteğini tüm sezon boyunca arkamızda hissederek yola devam ettik, sporun yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da birçok işbirliğine imza attık. Ne mutlu ki, 2019-20 sezonunda da bu birlikteliğimiz devam edecek. Türk basketboluna yeni kazanımlar getireceği ümidiyle her iki camia ya da hayırlı olmasını, yeni başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.