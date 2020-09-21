Dağcılardan Erciyes Dağı'na Gaziler Günü tırmanışı

KAYSERİ - Tırmanışa KAY-DAK, Mersin Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Toroslar Zirve Dağcılık sporcuları katıldı. Veli Canpolat, Ümran Özmen, Süleyman Aslan ,Oğuz Tatar ,Özcan Özcan, Fatih Sirel ve Bekir Demirağ'dan oluşan 7 kişilik dağcı ekip Cumartesi günü Çobanini mevkisinde kamp kurdu. Ekip, sabaha karşı saat 03.00’te hareket ederek sol kulvar, Hörgüçkaya güzergahından saat 08.30’da Erciyes Dağı’nın 3 bin 917 metrede yer alan doğu zirvesine ulaştı. Tırmanışta yer alan dağcılardan Bekir Demirağ zirve defterine, "Bu cennet vatanı düşmanlardan kurtarmak için cephelerde fedakarca mücadele eden, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları vatan size minnettar. Ne mutlu Türk’üm diyene" yazılı notu ekledi. Zirve defterine duygularını aktaran ve hatıra fotoğrafı çektiren ekip, Şeytanderesi kulvarından inişe geçerek tırmanışı tamamladı.