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Curlingde olimpiyat heyecanı

Curling Genç Milli Takımı, 9 Ocak 2020'de İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Hedefleri madalya olan milli takım oyuncuları, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Curlingde olimpiyat heyecanı

Curling Genç Milli Takımı, 9 Ocak 2020'de İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Hedefleri madalya olan milli takım oyuncuları, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Aralık 2019 Pazar 10:44
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Curlingde olimpiyat heyecanı

Curling Genç Milli Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. İki yıl boyunca katıldığı turnuvalarda kazandığı puanlarla Lozan'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan 18 yaş altı genç milli takım, madalya hedefiyle 3 ay önce başladığı hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Milli Takım Antrenörü Bilal Ömer Çakır gözetiminde her gün yaklaşık 10 saate varan antrenman yapan genç milliler, olimpiyat oyunlarında iddialı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olimpiyatlara sporcuların azmi ve başarısı sayesinde katıldıklarını belirten antrenör Bilal Ömer Çakır, "18 yaş altı çocuklarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bazen 10 saate varan antrenmanlar oluyor. Lozan'da 2020'de yapılacak olimpiyat oyunlarında hedefimiz madalya kazanmak" dedi.

Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Selahattin Eser ve Berfin Şengül'den oluşan milli takımın olimpiyat öncesi Avusturya'da düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacağı bilgisini veren Çakır, "Yaklaşık 3 ayı aşkın süren bir hazırlık dönemi sonrası önümüzdeki günlerde Avusturya'da yapılacak turnuva sonrası 7 Ocak'ta Türkiye'ye geri döneceğiz. Milli takım daha sonra 9 Ocak'ta başlayacak 2020 Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Lozan'a gidecek. Milli takım olarak bu tür turnuvalara artık sadece katılımcı değiliz. Madalya ve kupalar hedefliyoruz. Curling kış sporlarında çıtayı yükselten bir branş. Olimpiyatlarda da hedefimiz madalya olacak" diye konuştu.

Dünyanın en eski sporlarından biri olan curlingle Türkiye’nin, Erzurum’un ev sahipliği yaptığı 2011 Dünya Üniversiteler Oyunları ile tanıştığını kaydeden Çakır, kısa sürede önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki curling salonunda çalışmalarını sürdüren milli takım oyuncuları Şafak Çalıkuşu ve Kadir Polat, 9 Ocak 2020’de başlayacak Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerinin madalya olduğunu belirtti.

24 ÜLKE KATILACAK

Bu arada 9 Ocak’ta İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak Gençlik Olimpiyat Oyunları’na 24 ülke katılacak. 6 grup halinde yapılacak müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final bileti alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CurlingOlimpiyat
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