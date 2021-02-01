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Cüneyt Köz: Emeğimizin Karşılığını Alamıyoruz!

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:35
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Cüneyt Köz: Emeğimizin Karşılığını Alamıyoruz!

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Cüneyt Köz maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklanmada bulundu. Bursaspor‘un evinde Altınordu‘ya karşı aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından Cüneyt Köz yayıncı beIN SPORTS mikrofonlarında açıklama yaptı.

Cüneyt “Biz bir savaşın içindeyiz. Bu kadar mücadele ediyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Söyleyecek o kadar çok şey var ki, ama farklı yerlere çekilir diye de konuşamıyorum. Bu şehrin ileri gelenleri, abileri her kimse bizi de geçiyorum ama bu gençlerin hakkını vermeliler. Sezon başından beri bir kuruş para almadık. Biz tecrübelileri geçtik ama bu gençler bunu hak ediyor. Bu mücadelenin bir karşılığı olması lazım. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz. Tek isteğim bu gençlerin hakkı ödensin. Ne gerekiyorsa yapılsın. Taraftarımız bizim arkamızda duruyor, bizi destekliyorlar. Ama biz hala bu şehri ayağa kaldıramadık. Altı maçta beş galibiyet alan bir takım vardı. Elbette arada mağlubiyetle olacak. Bazı şeyleri görmemezlikten gelmemek lazım. İnşallah bu haftadan sonra bazı şeyler değişir. Ümit ediyorum. Böyle devam etmez çünkü. Bugün yenseydik play-off potası belki de haftaya ilk ikide olacaktık. Bu kadar emek varken biraz vicdanlı olmak lazım. İnşallah Bursa bu anlamda ayağa kalkar.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Cüneyt Köz: Emeğimizin Karşılığını Alamıyoruz
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