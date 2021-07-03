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Cüneyt Köz: Batalla İle Olmak Gurur

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:54
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Cüneyt Köz: Batalla İle Olmak Gurur

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor’la yeni sözleşme imzalayan Cüneyt Köz, bu sezon en büyük transferlerinin taraftar olacağını söyleyerek, “Onları tribünde görmek bizim için ekstra bir güç, ekstra motivasyon. Tabi karşı takım için de ekstra korku” dedi.

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cüneyt, şunları söyledi: Çalışmalara Pazartesi başladık. Ona göre tempomuzu yavaş yavaş günden güne arttırarak Afyon kampına biraz daha hazır bir şekilde gidip güzel kamp dönemi geçirip sezona hazır şekilde başlamak istiyoruz. Geçen seneden beri birlik beraberlik içinde devam ediyoruz. Hocamız ve yeni yönetimle birlikte güzel bir hava yakaladığımızı düşünüyorum herkes mutlu herkes huzurlu. İyi gidiyoruz, iyi de çalıştığımızı düşünüyorum. Günden güne de kondisyonumuzu gücümüzü arttırarak hazırlanacağız.

EKSTRA GÜÇ. Tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: “Bursaspor’un bu sene tek bir hedefi var ait olduğu yere geri dönmek. Geçen sene bunu kıl payı kaçırdık. Bu sene daha dikkatli olacağız. Yaptığımız hatalardan ders çıkarıp, daha iyi hazırlanıp, ait olduğumuz yere geri döneceğiz. En büyük transferimiz taraftarımız olacak. İnşallah taraftarlarımız geri döner. Onları tribünde görmek bizim için ekstra bir güç, ekstra motivasyon. Tabi karşı takım için de ekstra bir korku. İnşallah en kısa sürede evimizde görmek isteriz.

BATALLA GURUR. Cüneyt Köz son olarak Pablo Martin Batalla ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle belirtti: Pablo Martin Batalla gibi bir efsanenin bizle beraber olması hepimiz için bir ekstra bir motivasyon. Hepimize yardımcı oluyor Çok sıcak kanlı. Katılabildiği kadar antrenmanlara katılmaya çalışıyor. Kondisyonu da çok iyi. Mustafa hocayla konuşmak lazım son 15 dakika falan oynar belki. İşin espirisi tabi kendisi Bursaspor’un yaşayan bir efsanesi Onunla çalışmak bir gurur. Bizle olması çok güzel bir şeydedi.

Son Güncelleme: 02.07.2021 14:56
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Cüneyt Köz: Batalla İle Olmak Gurur
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