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Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:20
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Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar

İSTANBUL - Siyah beyazlılar idman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını takım halinde dev bayrak açarak kutladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık tutuldu. 

Siyah beyazlılarda sakatlığı süren N'Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'le beraber alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre de idmana çıkmadı. Gökhan Töre'nin durumunun çekilecek MR'dan sonra netleşeceği açıklandı. Belinde ağrı olan Josef ve Rosier ile hafif sakatlığı bulunan Erdoğan Kaya'nın da dinlendirildiği ifade edildi.

ÇEBİ'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin doğum günü, Vodafone Park'ta bulunan yönetim kurulu toplantı odasında pasta kesilerek kutlandı.

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile kulüp personeli, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigAyyıldızlı Bayrak
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