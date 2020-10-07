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CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞI İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAPILACAK

29 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları düzenlenecek.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:19
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CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞI İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAPILACAK

Dünya çapındaki en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ekipler de yarışacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda başlayacak ve 4 gün sürecek yarışlar, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilecek. Organizasyon, ilki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere 3 etapta toplam 5 yarış düzenleyecek.

Cumhuriyet Bayramımızın olduğu 29 Ekim Perşembe günü yatlar İstanbul Boğazı'nda "Cumhuriyet Kupası" etabında yarışacak. Ardından 31 Ekim Cumartesi günü Adalar Parkurunda "Mavi Vatan Kupası" etabı düzenlenecek. 1 Kasım Pazar günü ise organizasyonun son etabı "Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" etabı ile etkinlik sona erecek.

5 ayrı yarıştan oluşan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın her bir ayağı için ayrı bir ödül töreni düzenlenecek. Yarışların bitiminde seriyi en iyi derecede tamamlayan ekip 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonluğu'nu kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tasarımı; Temmuz ayında düzenlenen bir yarışmayla belirlenmiştir. Birinciliği kazanan tasarım ise şu an sanatçının elinde hazırlanmaktadır. Öte yandan yarışlara katılan ve tamamlamayı başaran tüm ekiplere organizasyon tarafından özel hediyeler sunulacaktır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yarışlar bu yıl seyircisiz düzenlenecek. Bu nedenle organizasyon gelişmiş bir iletişim ağıyla ve doğru medya stratejisiyle seyirciyle buluşacaktır. NTV'nin medya sponsorluğunda gerçekleşeçek organizasyon tv yayınları, radyo programları, web ziyaretçi sayfası, haber, poster, afiş ve sosyal medya aracılığıyla seyirciyle kesintisiz buluşmaya devam edecektir. Boğaz Yarışı canlı yayınlanacaktır. Ayrıca yarış boyunc YouTube’dan canlı yayınlar yapılacaktır.

Teknolojik yenilikler ve çağın modern iletişim olanakları sayesinde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın kısa süre içinde Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli yelken yarışlarından biri haline gelmesi hedeflenmektedir.

29 Ekim'de başlayacak ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın rotası ise şu şekilde belirlenmiştir;

IRC/ORC sınıfları için yarış rotası


Start İstinye
1. Kapı Karadeniz Şamandırası
2. Kapı Ahırkapı Feneri
3. Kapı Digavsin Feneri
Finiş Kalamış
Gezi Sınıfı Yarış Rotası
Start İstinye
1. Kapı Beykoz Şamandırası
2. Kapı Digavsin Feneri
Finiş Kalamış

Birçok yabancı konuğu ağırlayacak olan Yarış Köyü, Setur Kalamış Marina'da kurulacak ve pandemi tedbirleri kapsamında tüm sağlık gerekliliklerini en üst düzeyde gözeterek pandemi yönetmeliklerine uygun şekilde hizmet verecektir.
Oluşturulmuş güvenli alanda yarışmacılara, sponsorlara, izleyicilere Sponsor Stantları, Röportaj ve TV Platformu Dev Ekran, Basın Merkezi, Yarışmacı Binası,  Müzikal ve Kültürel Etkinlikler, 5.000 M2 Yarış Köyü, 1.500 Katılımcı Kapasitesi, Seminerler, Protesto Kurulu, Canlı Yayın Noktası, Wifi, Otopark gibi hizmetlerin yer aldığı dünya standartlarında servis sağlanacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.10.2020 19:25
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Yat YarışlarıYat YarışlarıIstanbul Boğazı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 EkimCumhuriyet Bayramı
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