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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Çanakkale’den başladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Turkey) 122.6 kilometrelik üçüncü etabı olan Çanakkale-Edremit etabı bugün Valilik önünden başladı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Çanakkale’den başladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Turkey) 122.6 kilometrelik üçüncü etabı olan Çanakkale-Edremit etabı bugün Valilik önünden başladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:33
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Çanakkale’den başladı

ÇANAKKALE - 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı dün Tekirdağ-Çanakkale turu ile devam etti. 183.3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat olan ikinci etabını Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 4 saat 11 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı. Turun üçüncü etabı olan Çanakkale-Edremit arasındaki 122.6 kilometrelik parkuru bugün saat 11.30'da Çanakkale Valiliği önünden start aldı. Etabın startını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve federasyon yetkilileri verdi. Vatandaşlar ve öğrenciler bisikletçilere ellerinde Türk bayrakları ile büyük ilgi gösterdi. 

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuçanakkale
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