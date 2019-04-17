Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) dün İstanbul - Tekirdağ etabı ile başladı. 156.7 kilometrelik ilk etabı Bora-Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett 3 saat 32 dakika 34 saniye ile birinci tamamladı. Turun ikinci etabı olan Tekirdağ-Eceabat arasındaki 183,3 kilometrelik parkurun startını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.



Bu yıl, daha önceki rotasına dönen etkinlik, 'nostaljik' bir güzergahta koşulacak. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.