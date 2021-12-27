Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,902.50
ALTIN
659.71
DOLAR
11.37
STERLİN
15.30
EURO
12.87
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel Kiraya Veriliyor
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel...
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Akaryakıt tankeri satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta

27 Aralık 2021 Pazartesi 14:51
6 Okunma
Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta

MERSİN - EuroCup’ta Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ertelenen Lointek Gernika maçının 4 Ocak Salı günü oynanması kararlaştırıldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) son 32 turu rövanşında geçtiğimiz Çarşamba günü oynanması planlanan ÇBK-Gernika maçı, rakip takımdaki 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Yeni maç programını açıklayan FIBA, karşılaşmanın 4 Ocak Salı günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacağını duyurdu.  

"TARAFTARLARIMIZ BİZE GÜÇ VERİYOR"

Gernika maçının Avrupa şampiyonluğu hedefi için önemini vurgulayarak herkesi maça davet eden ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "İlk karşılaşmada rakibimize şanssız bir şekilde mağlup olduk. Şimdi evimizdeki maçı 24 sayı farkla kazanmamız halinde karşılaşmayı uzatmaya götürecek, 25 sayı ve üzerindeki farklarla da adımızı bir üst tura yazdıracağız. Taraftarlarımızdan beklentimiz salonu doldurmaları ve bize destek olmalarıdır. Bu gibi maçlarda taraftar baskısının önemini hepimiz biliyoruz. Çünkü taraftarlarımızın tribünde olmaları bize ekstra güç ve motivasyon sağlıyor. Haydi Mersin tribündeki yerimizi alalım ve zaferleri birlikte kutlayalım" dedi.

"AVRUPA'YA TRİBÜN DERSİ VEREREK SAHADAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

İspanyol taraftarların ilk maçta hakemlerin üzerinde büyük etki oluşturduğuna dikkat çeken Ünlü, "Çok zor görünen maçlar, taraftar baskısıyla rahatlıkla kazanılabilir. Gernika tribünleri ilk maçta bunu başardı. Tribünde çalınan ıslıklar ve kararlara verilen tepkiler nedeniyle hakemler birbirlerini duyup anlamakta dahi güçlük çekti. Rakibin moral-motivasyonunu bozmak ve maçın gidişatını kendi takımının lehine çevirmek için biz de bunu başarmalıyız. Taraftarlarımızın desteğiyle rakibi boğmak, tüm Avrupa'ya tribün dersi vererek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova Basketbol4 Ocak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum'da Pekin heyecanı
Erzurum'da Pekin heyecanı
86’ncı Büyük Atatürk Koşusu Ankara’da gerçekleştirildi
86’ncı Büyük Atatürk Koşusu Ankara’da gerçekleştirildi
Trabzonspor’da hedef çifte kupa
Trabzonspor’da hedef çifte kupa
Galatasaray, devreyi galibiyetle kapattı
Galatasaray, devreyi galibiyetle kapattı
Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0 
Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0 
İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada bitirdik
İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada bitirdik
GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor: 0-1 
GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor: 0-1 
Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi
Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma