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Ç.Rizespor’da keyifler yerinde

Çaykur Rizespor’da keyifler yerinde

13 Aralık 2020 Pazar 18:31
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Ç.Rizespor’da keyifler yerinde

RİZE (DHA)

Süper Lig'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Hedefimiz daha da yukarısı olacak" dedi.

Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 2 haftalık mağlubiyetten sonra tekrar 3 puan alan yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin daha yukarısı olduğunu söyledi. Bakır, "Sezona aslında iyi başladık. Ama lige verilen ara bizim ritmimizi biraz bozdu. Aldığımız 2 mağlubiyet sonrası Göztepe maçında alınan 3 puan önemliydi bizim için. Lig de şu an 15 puandayız aslında puanımız ve ligde ki sıralamamız daha da iyi ve yukarısı olabilirdi. Ama bakıldığın da Süper Lig'de olduğumuz sezonların en iyi başlangıçlarından birine sahibiz. Şimdi hedefimiz daha da yukarısı olacak" ifadelerini kullandı.

"KUPADA SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Bakır, hafta için de Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur Eleme maçında kendi sahalarında oynayacakları Eskisehirspor mücadelesinde de iyi bir oyun ve skorla bir üst tura çıkacaklarına inandıklarını belirterek, “Kadromuz oldukça alternatifli ve iyi. Bu nedenle Kupa da öncelikle bu turu geçeceğiz. Hem lig de hem de kupa da iyi bir noktada olmak istiyoruz. Kupada elimizde ki geniş kadroyu kullanarak gidebileceğimiz en iyi noktaya kadar gideceğiz” diye konuştu.

KUPA MESAİSİ BAŞLADI

Öte yandan Çaykur Rizespor, ZTK'da konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Göztepe maçında oynayan oyuncular düz koşu yaparken, yedek ve kadroda olmayan oyuncular ise antrenman da tam kadro olarak yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor
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